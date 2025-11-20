miércoles 19, noviembre, 2025

Madariaga: Gabriel Ferreyra ganó en el rubro Recitador Tradicional

El recitador balcarceño Gabriel Ferreyra obtuvo este sábado el primer lugar en el rubro Recitador Tradicional en el Pre-Festival Folklórico “Buscando nuevos valores”, realizado en General Juan Madariaga.

El resultado le otorgó la posibilidad de presentarse en la 53° Fiesta del Gaucho, que se llevará a cabo en diciembre en la misma localidad. Aún resta confirmar si su participación será el 5, 6 o 7 de ese mes.

Ferreyra indicó en declaraciones a Radio 100.9 que su presentación surgió de manera inesperada y que el resultado representó una gran satisfacción. Señaló que prefirió no anticipar su participación debido a la cantidad de artistas que llegan al certamen con la intención de cantar, y destacó la importancia del logro obtenido.

0
17
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.