Madariaga: Gabriel Ferreyra ganó en el rubro Recitador Tradicional

El recitador balcarceño Gabriel Ferreyra obtuvo este sábado el primer lugar en el rubro Recitador Tradicional en el Pre-Festival Folklórico “Buscando nuevos valores”, realizado en General Juan Madariaga.

El resultado le otorgó la posibilidad de presentarse en la 53° Fiesta del Gaucho, que se llevará a cabo en diciembre en la misma localidad. Aún resta confirmar si su participación será el 5, 6 o 7 de ese mes.

Ferreyra indicó en declaraciones a Radio 100.9 que su presentación surgió de manera inesperada y que el resultado representó una gran satisfacción. Señaló que prefirió no anticipar su participación debido a la cantidad de artistas que llegan al certamen con la intención de cantar, y destacó la importancia del logro obtenido.