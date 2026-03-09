Mangoni avanzó en Viedma y terminó 11° en la final del Turismo Carretera

El piloto balcarceño Santiago Mangoni cerró un fin de semana positivo en el Autódromo de Viedma, escenario de una nueva fecha del Turismo Carretera. Tras finalizar 12° en pista, el representante de Balcarce ascendió al puesto 11 luego de la sanción aplicada a Tobías Martínez por un roce con Juan Bautista De Benedictis durante la competencia.

Mangoni, que había largado desde el puesto 23, logró recuperar varias posiciones a lo largo de la final gracias al buen ritmo de su Chevrolet Camaro, lo que le permitió meterse nuevamente en zona de puntos importantes para el campeonato.

“Pudimos avanzar bastante en la final, que se planteaba algo dura, superamos autos en pista, el Camaro iba con buen ritmo y fuimos para adelante siempre. Es una lástima que ayer no clasificamos bien, hay que seguir aprendiendo y considero que si andábamos mejor en la clasificación podíamos estar peleando dentro del top cinco, pero de largar 23 después de una clasificación complicada y llegar 12 es positivo. Nos llevamos una buena sumatoria y lo mejor es que me gustó cómo anduvo el auto, lo cual me genera buenas expectativas para lo que viene”, contó Santiago.

El balcarceño también se refirió a lo exigente que resultó la carrera, marcada por el roce constante entre los autos del pelotón:

“Zafamos de los inconvenientes porque estábamos de la mitad del pelotón para adelante, donde hay fricción, pero no tan complejas como las que hay más atrás, donde se apilan más los autos. Igualmente estuvimos metidos en algunos roces, pero salí ileso, principalmente durante los relanzamientos, que compacta todo el pelotón y en las frenadas se hace como un acordeón, pero lo superamos y nos llevamos un buen resultado”, señaló.

De esta manera, Mangoni se llevó un resultado positivo desde la capital rionegrina, sumando puntos y buenas sensaciones de cara a las próximas fechas del calendario del Turismo Carretera.