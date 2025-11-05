Mangoni: «Hablé con los dueños del equipo y la idea es poder seguir el año próximo en el Canning»

Santiago Mangoni terminó en el noveno lugar en la competencia disputada este fin de semana en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Ríos, correspondiente al 13° capítulo de la temporada.

En diálogo con Radio 100.9, el piloto balcarceño señaló que esperaba un mejor resultado, aunque valoró haber finalizado entre los diez primeros. “No fui fino a la hora de clasificar. Tenía auto para estar entre los cinco primeros, pero no pude hacer una buena vuelta. En Paraná termina siendo importante cómo clasificás por las características del circuito”, explicó.

La competencia fue ganada por su compañero de equipo y amigo Agustín Canapino. Mangoni reconoció que buscaba estar más adelante: “Nos costó el fin de semana. Llegué con otras expectativas. Hicimos cambios que lamentablemente no nos dieron lo que buscábamos”.

En relación con su futuro deportivo, el piloto adelantó que existen conversaciones para continuar el próximo año bajo la misma estructura. “Hubo una charla previa y probablemente, una vez que el equipo entregue los números, lleguemos a un acuerdo. Yo me quiero quedar. El equipo está atravesando un momento muy lindo y lo quiero disfrutar con todos ellos. Creo que el año siguiente puedo seguir siendo competitivo”, expresó Mangoni.