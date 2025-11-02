Mangoni sigue sumando buenos puntos. Canapino imparable

Agustín Canapino (Camaro) sigue haciendo historia en el Turismo Carretera. El “Titán” se adjudicó la Final de la 3ª fecha de la Copa de Oro, disputada en el autódromo de Paraná, logró su 5º victoria del año y la 4ª consecutiva, algo que no sucedía desde 1990, cuando Emilio Satriano -campeón en aquella temporada- hilvanó también 4 triunfos con la Chevy.

El “Titán”, que ganó por 1ª vez en Paraná con el TC, se impuso de punta a punta en una carrera en la que Agustín Martínez (Mustang) y Mariano Werner (Mustang) lo siguieron de cerca durante las 25 vueltas. El “Gurisito” incluso tuvo sendas oportunidades en las dos reanudaciones debido a los ingresos del auto de seguridad, pero el arrecifeño se defendió con éxito y terminó superando el joven del Gurí Martínez Competición por 1s151.

Santiago Mangoni pudo terminar en el noveno lugar, aguantando en algún pasaje de la carrera los intentos de Ignacio Faín. Con este resultado el «gigante» se mantiene tercero en la Copa de Oro del Turismo Carretera a 51,50 de su compañero de equipo Agustín Canapino.