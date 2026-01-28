Máquina de grandes dimensiones dejó sin servicio de internet a un barrio al cortar cable de fibra óptica

Una máquina rural que circulaba excediendo las medidas autorizadas provocó importantes daños en el tendido de servicios, al cortar un cable de fibra óptica perteneciente a la empresa Movistar, lo que dejó sin servicio de internet y telefonía a los vecinos del Barrio Integración.

El hecho generó malestar entre los frentistas, ya que la interrupción afectó tanto las comunicaciones personales como actividades laborales y comerciales que dependen del servicio.

Cabe señalar que no se trata de un episodio aislado. Días atrás, otra máquina de dimensiones similares enganchó cables aéreos y derribó dos postes sobre la avenida San Martín, frente a la ex Radio Balcarce, ocasionando también serios daños en la infraestructura del lugar.

Los reiterados incidentes vuelven a poner en foco la circulación de maquinaria rural de gran porte por zonas urbanas, así como la necesidad de mayores controles para evitar este tipo de situaciones que afectan servicios esenciales y generan riesgos para la comunidad.