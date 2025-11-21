Mar del Plata: Montenegro pidió licencia y no renunciará a la intendencia

Guillermo Montenegro solicitó este jueves al Concejo Deliberante una licencia en su cargo de intendente para poder asumir como senador provincial a partir del 10 de diciembre. De este modo, no presentará su renuncia y dejará abierta la posibilidad de regresar a la jefatura comunal de General Pueyrredon en cualquier momento hasta el final de su mandato, previsto para el 10 de diciembre de 2027.

Con esta decisión, Agustín Neme —primer candidato a concejal de la lista con la que Montenegro fue electo en 2023— asumirá como intendente interino. Su designación no será definitiva, ya que la licencia solicitada no tiene fecha de finalización.

En el expediente elevado al Concejo Deliberante, Montenegro argumentó que la solicitud se debe a su elección como senador provincial, según consta en el acta de la Junta Electoral del 26 de septiembre de 2025. Señaló que debe cumplir con las obligaciones relacionadas con la asunción del cargo y el inicio del período legislativo.

Montenegro encabezó la lista de La Libertad Avanza por la Quinta Sección electoral en las elecciones bonaerenses y obtuvo un triunfo que le aseguró una banca en el Senado provincial hasta 2029.

La Ley Orgánica de las Municipalidades establece que, ante la renuncia o licencia del intendente, el cargo debe ser ocupado por el primer candidato a concejal de la lista con la que fue electo. En este caso, Neme, referente del Pro, será quien quede al frente del Ejecutivo local mientras dure la licencia.

Hasta ahora no estaba definido si Montenegro optaría por la renuncia o por la licencia, en un escenario atravesado por consideraciones políticas y legales. La licencia habilita la eventualidad de que el actual intendente retome sus funciones, a diferencia de una renuncia, que hubiera implicado la asunción definitiva de Neme hasta 2027.

En cuanto al marco legal, existen interpretaciones distintas sobre la posibilidad de que una misma persona mantenga simultáneamente dos cargos electivos. El pedido de Montenegro se ampara en el artículo 108 inciso 13 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece que un intendente debe solicitar licencia en caso de ausentarse de la ciudad por más de cinco días.