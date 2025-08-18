Mar del Plata se prepara para el Enduro del Invierno 2025

Por tercer año consecutivo, Mar del Plata será escenario del Enduro del Invierno, la competencia de motos y cuatriciclos que ya se consolidó como un clásico turístico y deportivo. La cita será del 29 al 31 de agosto en el balneario Puerto Cardiel, donde comenzarán los preparativos el lunes 25 con el armado de una pista de más de 4.000 metros.

Este año, el evento tendrá un condimento especial: será la segunda fecha del Campeonato Mundial de Carreras de Arena de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), lo que le otorga proyección internacional.

La edición 2025 introduce varios cambios. Por un lado, se sumará la categoría Master E, destinada a pilotos mayores de 55 años. Además, al tratarse de una fecha oficial del Mundial de Arena, la acción se extenderá a los tres días de competencia: sábado y domingo serán jornadas de carrera, cuando habitualmente el sábado estaba reservado para prácticas libres.

El sistema deportivo también se renueva con la suma de mangas para definir los resultados en las divisionales que disputan dos finales.

El circuito tendrá una extensión de 4,2 kilómetros íntegramente sobre arena, con curvas peraltadas, sectores técnicos, olas y un Súper Prime frente al mar, rodeado de tribunas naturales. “El sábado la pista va a quedar muy deteriorada y habrá que trabajar durante la noche para mejorarla de cara al domingo”, señalaron los organizadores.

Shows y espectáculos

La propuesta no se limitará al deporte. Habrá shows en el escenario principal con artistas de música urbana y electrónica como J Rei, DJ Jefa, DJ Mami y el cierre a cargo de Valentino Merlo el domingo.

Los clásicos shows de freestyle sobre motos se sumarán a una novedad: una carrera de motos vintage (modelos de los 70 a los 90) con un formato recreativo y por equipos, que promete diversión asegurada.

El predio contará además con feria de emprendedores y un sector de foodtrucks.

La competencia será televisada por Fox Sports para toda Latinoamérica y en vivo y gratuito por YouTube, donde en 2024 superó los 130.000 espectadores conectados.