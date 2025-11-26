miércoles 26, noviembre, 2025

Mario Gianotti presenta «Relatos con aura Maradoniana»

El periodista y escritor Mario Gianotti vuelve a su ciudad. Esta vez para presentar “Relatos con aura maradoniana y otras maravillas de ese mundo”.

Será este próximo sábado 29, a partir de la hora 20, en el Auditorio de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

La entrada será libre y gratuita, invitándose al público en general, autoridades de clubes, entidades deportivas, futbolistas, dirigentes y practicantes de otras disciplinas, a acercarse a la sede de avenida Favaloro 785, a compartir un grato momento y recordar lo que fue la vida y obra de Diego Armando Maradona.

