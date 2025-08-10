Martín Poza ganó por primera vez en el Minicross de APSE

Este fin de semana en el Autódromo de Mar del Plata se disputó la primera fecha de la temporada para dos de las tres categorías de APSE, Monomarca y Minicross.

En el Minicross, Martín Poza fue contundente en las dos finales que se disputaron, quedándose con el escalón más alto en cada una de ellas. Para el piloto de Balcarce que habitualmente comparte el auto con Cristian Massazza fue la primera victoria dentro de la categoría.

«En esta carrera no me pudo acompañar Cristian, pero esto es de los dos. Gracias a todos los que apoyaron. Estoy muy feliz de haber podido ganar», señaló Poza.

En las dos finales fue escoltado por Pericles Anastasiú.