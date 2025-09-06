Maximiliano Blanco Río brindará capacitaciones sobre seguridad

La Municipalidad de Balcarce suscribió un contrato con el licenciado en Seguridad Ciudadana, excomisario y profesor universitario, Maximiliano Blanco Río. El acuerdo tiene como finalidad brindar capacitaciones al personal municipal en temáticas vinculadas a la seguridad y, a su vez, desarrollar un ciclo de charlas de concientización en establecimientos educativos.

En el contexto de esta iniciativa, se prevé una formación integral para agentes municipales de diferentes áreas, con el propósito de dotarlos de herramientas prácticas y conocimientos actualizados que fortalezcan la seguridad en el ámbito local.

Asimismo, Blanco Río llevará adelante talleres en escuelas del distrito, dirigidos a docentes y alumnos, sobre problemáticas de actualidad como, por ejemplo, la violencia escolar, el grooming y la prevención de riesgos en entornos digitales. Esta tarea se articulará juntamente con la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia, reforzando un abordaje interdisciplinario y de cercanía con la comunidad educativa.

