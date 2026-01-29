MdP: Detectaron un caso positivo de triquinosis tras el consumo de chorizo casero en una reunión familiar

Un hombre que participó de una multitudinaria reunión familiar y consumió chorizo casero fue diagnosticado con un caso positivo de triquinosis tras un primer estudio realizado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). La información fue confirmada por fuentes del nosocomio, aunque aclararon que el paciente aún debe someterse a una contraprueba para confirmar el diagnóstico.

Según se informó, el paciente fue el único de los asistentes al encuentro que presentó síntomas compatibles con la enfermedad parasitaria, entre ellos fiebre prolongada durante aproximadamente 20 días y un marcado decaimiento general. El hombre ingresó al HIGA el pasado 15 de enero, donde se le realizaron los estudios correspondientes que arrojaron una primera prueba positiva.

Desde el hospital indicaron que, si bien los allegados del paciente no manifestaron síntomas, no se descarta la posibilidad de que existan casos leves sin signos clínicos evidentes, especialmente cuando la cantidad de parásitos en el organismo es baja.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite por el consumo de carne cruda o mal cocida, especialmente de cerdo y derivados caseros, y puede provocar complicaciones severas si no se detecta y trata a tiempo. Las autoridades sanitarias reiteran la importancia de realizar controles bromatológicos en productos elaborados de forma artesanal y de extremar las medidas de cocción antes del consumo.