Medalla de Oro para Argentina y el balcarceño Omar Arreguito en Chile

En la tarde de este domingo, la selección Argentina de Fútbol PC se impuso ante Colombia por 4 a 0 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos que se disputan en Chile.

El encuentro definitorio se llevó a cabo en el estadio Joaquín Muñoz. Entre los integrantes del plantel nacional que dirige Marcelo Sánchez se encuentra el balcarceño Omar Arreguito, quien formó parte del equipo que logró el título. El equipo argentino convirtió 29 goles y solo le apuntaron 4.

El futbolista Renzo Alaniz, de gran desempeño en el certamen, fue elegido como uno de los abanderados de Argentina en la ceremonia de clausura.

«Estamos muy contentos por el rendimiento de los jugadores y del logro en estos juegos juveniles, ya que cada competencia es un nuevo desafío», señaló Arreguito a Radio 100.9