Mejoramiento de la infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad

En el contexto del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial, en los últimos días se han llevado a cabo diversas intervenciones en distintos sectores de la ciudad. Estas acciones responden a la necesidad de garantizar una circulación más segura para todos.

Las tareas tuvieron lugar en la calle 9, entre 14 y 16, donde se abordó un tramo de aproximadamente 37 metros lineales, como también en 27 y 20, que abarcó catorce metros lineales. En estas zonas, se procedió al levantamiento del material existente, el cual se encontraba visiblemente deteriorado debido al paso del tiempo.

Posteriormente, se realizó la colocación de una nueva base de hormigón, material que brinda mayor durabilidad y resistencia ante el tránsito constante. Cabe destacar que estos tramos permanecen momentáneamente inhabilitados al tránsito vehicular, hasta tanto se complete el correcto proceso de secado, garantizando así la calidad de los trabajos.