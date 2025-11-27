Mentor Eventos Didácticos realizará una jornada educativa en Balcarce

Mentor Eventos Didácticos presentará en Balcarce una propuesta educativa e inmersiva destinada a niños de nivel inicial y primario. La actividad se desarrollará el domingo en el Club Ferroviarios, abierta al público de 14 a 20 horas.
Los adultos acompañantes podrán ingresar sin cargo. Los niños abonarán una entrada general de $10.000, que permite participar en todas las actividades sin límite de veces.
El evento incluirá cuatro espacios tecnológicos y educativos:
Planetario 360°
Proyecciones temáticas en formato inmersivo sobre universo y sistema solar, dinosaurios, cuerpo humano, medio ambiente, mundo marino y otros contenidos.
Plataforma de Sonido 3D
Relatos sonoros en 360° mediante un sistema de audio que permite percibir distintas direcciones y profundidades.
Laboratorio de Entomología
Observación de insectos vivos con microscopio de alta definición, pantalla de proyección y dispositivos que permiten registrar sonidos.
Circuito Vial “Me Cuida, Te Cuido”
Pista con señalización, vehículos, semáforos, barreras y acompañamiento de inspectores para el aprendizaje de normas de tránsito.
La propuesta se desarrollará bajo techo, en un contexto donde el pronóstico anuncia cielo nublado y probabilidad de lluvias.
Mentor Eventos Didácticos lleva actividades educativas a distintas comunidades, con iniciativas basadas en experiencias tecnológicas y culturales.
Más información
Sitio web: www.mentoreventosdidacticos.com
Instagram: @mentoreventosdidacticos
Facebook: @mentoreventos