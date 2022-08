Miércoles 31: asueto y homenaje

El Departamento Ejecutivo informa que se declaró jornada no laborable para la administración pública y el Banco Provincia, y feriado optativo para la industria, el comercio y restantes actividades que se desarrollen el miércoles 31 de agosto con motivo de conmemorarse el centésimo quincuagésimo séptimo aniversario de la Creación del Partido de Balcarce. En esa fecha también evoca el vigésimo cuarto aniversario del Museo Histórico Municipal.

La medida se lleva a cabo obedeciendo la Resolución 456/2022, mediante la cual la Subsecretaría de Asuntos Municipales propicia, en el marco de lo solicitado por diversos municipios de la Provincia, declarar no laborales y feriados los días en los cuales se celebren festividades locales.

Homenaje

Ese día, a partir de a hora 10.30, en el Hall del Palacio municipal se le rendirá homenaje a la creadora de la Bandera de Balcarce, Norma Susana Berroa (q.e.p.d.).

En un sector especial del edificio se estará colocando una bandera del distrito, debidamente enmarcada, como también la descripción de los elementos que la conforman y una fotografía de la vecina.

La jornada también servirá para emplazar la “Rosa por la Paz”, que fuera donada a Balcarce por el maestro orfebre Juan Carlos Pallarols, tras gestiones de Veteranos de Guerra de Malvinas y la Fundación “No me olvides”.

De igual manera, se estarán exponiendo dibujos que realizara Berroa, al igual que distintos bocetos antes de llegar a la pieza final que se transformó en la elegida, mediante un concurso, por el sesquicentenario (150) del Partido de Balcarce.

En tanto, integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil, que depende de la Subsecretaría de Cultura y Educación, estarán realizando una breve presentación.

