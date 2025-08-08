10.3 C
Balcarce
viernes 8, agosto, 2025
Modificación en el cronograma de entrega de mercadería por jornada no laborable

La Secretaría de Desarrollo Social informa que, debido a la jornada no laborable del viernes 15 de agosto, se ha dispuesto una modificación en el cronograma de entrega de mercadería.

La actividad originalmente programada para esa jornada, correspondiente a los vecinos del sector CIC 2, se traslada al miércoles 13 de agosto, manteniendo el mismo horario y lugar de entrega.

Cronograma actualizado

Lunes 11 de agosto: vecinos del CIC 1.

Martes 12 de agosto: barrios “Hipólito Yrigoyen” y “General Balcarce”.

Miércoles 13 de agosto: barrios “Independencia Nacional”, “General San Martín” y CIC 2.

Jueves 14 de agosto: “General Belgrano” y Barrio Oeste Gendarmería Nacional.

El lugar de entrega es avenida Aristóbulo del Valle y calle 12
en horario de 8 a 12.

