Modificación en el cronograma de entrega de mercadería por jornada no laborable

La Secretaría de Desarrollo Social informa que, debido a la jornada no laborable del viernes 15 de agosto, se ha dispuesto una modificación en el cronograma de entrega de mercadería.
La actividad originalmente programada para esa jornada, correspondiente a los vecinos del sector CIC 2, se traslada al miércoles 13 de agosto, manteniendo el mismo horario y lugar de entrega.
Cronograma actualizado
Lunes 11 de agosto: vecinos del CIC 1.
Martes 12 de agosto: barrios “Hipólito Yrigoyen” y “General Balcarce”.
Miércoles 13 de agosto: barrios “Independencia Nacional”, “General San Martín” y CIC 2.
Jueves 14 de agosto: “General Belgrano” y Barrio Oeste Gendarmería Nacional.
El lugar de entrega es avenida Aristóbulo del Valle y calle 12
en horario de 8 a 12.