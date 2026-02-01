Motociclista chocó contra camioneta y debió ser hospitalizada

En la tarde de este domingo se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles 26 y 15, que tuvo como saldo una mujer hospitalizada.

Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta Zanella ZB 110 cc, conducida por una mujer, colisionó contra la parte lateral izquierda de una camioneta Fiat Toro. A raíz del impacto, la motociclista cayó sobre el pavimento y sufrió diversos golpes.

Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar y dispuso el traslado de la herida al Hospital Municipal Dr. Felipe A. Fossati, donde fue asistida para una mejor evaluación de su estado de salud.

En el sitio del siniestro trabajaron efectivos del área de Tránsito de la Municipalidad y de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y ordenan la circulación vehicular.