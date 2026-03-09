Motociclista herido en choque

Poco después de las 12 de este lunes se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida Del Valle y calle 8, que dejó como saldo a un motociclista con lesiones y trasladado al hospital.

Por causas que aún no fueron establecidas, colisionaron una camioneta Ford Ranger 4×4 y una motocicleta de 110 cc. A raíz del impacto, el conductor del rodado menor sufrió golpes de distinta consideración.

Debido a las lesiones, el hombre fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Municipal “Felipe A. Fossati” para su atención médica.

En el lugar del siniestro trabajó personal de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el hecho.