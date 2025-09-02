Motociclista herido y detenido tras accidente: la moto era robada

En la noche del lunes se produjo un siniestro vial en la intersección de avenida Del Valle y calle 8, en la ciudad de Balcarce, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

El conductor del rodado menor fue trasladado en ambulancia al hospital local con lesiones. Al intervenir en el hecho, personal policial constató que la motocicleta tenía pedido de secuestro activo en el marco de una causa por hurto automotor iniciada meses atrás.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, además de las actuaciones por lesiones culposas, se inició una causa por encubrimiento contra el motociclista, quien quedó notificado y detenido en sede policial. La motocicleta fue legalmente secuestrada.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Estación de Policía Comunal Balcarce, bajo la conducción del Subcomisario Gastón Sánchez.