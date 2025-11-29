Móvil de castración: una semana más en el CIC I

La unidad móvil de castraciones gratuitas para perros y gatos permanecerá en el mismo punto de atención durante otra semana. Será desde el lunes 1 hasta el viernes 5 de diciembre, en las inmediaciones del Centro Integrador Comunitario 1, ubicado en calles 3 y 20.

Las intervenciones quirúrgicas se llevarán a cabo de 7 a 9, mientras que la vacunación antirrábica continuará disponible hasta las 12, siguiendo el sistema habitual de atención por orden de llegada. Se recuerda a los vecinos que los animales deben presentarse con 12 horas de ayuno sólido y 6 horas de ayuno de líquidos, acompañados por un adulto responsable y con collar, correa y una manta para su recuperación. En el caso de los gatos, es obligatorio trasladarlos en transportadoras, mochilas o caniles.