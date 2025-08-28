Muestra artística se exhibe en Casa del Bicentenario

Se encuentra en exposición la muestra colectiva en torno al 160 aniversario del Partido de Balcarce, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

La propuesta se desarrolla bajo la organización de la Subsecretaría de Cultura, incluye a artistas en las disciplinas de pintura, fotografía y escultura. Gira en torno a paisajes, costumbres y tradiciones, trabajos y demás, característicos de esta zona.

El público puede visitarla en la sede de avenida Favaloro 785, hasta el martes 30 de septiembre, de lunes a viernes, en horario de 8 a 16, siendo el acceso libre y gratuito.

Con las obras se ha diseñado una muestra itinerante que, a partir de los primeros días de octubre, también visitará las localidades de Los Pinos, San Agustín, Napaleofú y Villa Laguna Brava.