Balcarce
jueves 28, agosto, 2025
Muestra artística se exhibe en Casa del Bicentenario

Se encuentra en exposición la muestra colectiva en torno al 160 aniversario del Partido de Balcarce, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

La propuesta se desarrolla bajo la organización de la Subsecretaría de Cultura, incluye a artistas en las disciplinas de pintura, fotografía y escultura. Gira en torno a paisajes, costumbres y tradiciones, trabajos y demás, característicos de esta zona.

El público puede visitarla en la sede de avenida Favaloro 785, hasta el martes 30 de septiembre, de lunes a viernes, en horario de 8 a 16, siendo el acceso libre y gratuito.

Con las obras se ha diseñado una muestra itinerante que, a partir de los primeros días de octubre, también visitará las localidades de Los Pinos, San Agustín, Napaleofú y Villa Laguna Brava.

