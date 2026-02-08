Multitudinaria convocatoria en el Autódromo Fangio durante la Fiesta Nacional del Automovilismo

El Autódromo Juan Manuel Fangio fue nuevamente escenario de una jornada cargada de emociones este domingo, en el marco de la 33ª edición de la Fiesta Nacional del Automovilismo. Una gran cantidad de público se dio cita en el histórico circuito serrano, que volvió a latir al ritmo de los fierros y la pasión tuerca.

Con un clima ideal, el trazado abrió sus puertas desde temprano y, a partir de ese momento, el ingreso de visitantes fue constante. Familias, aficionados y referentes del ambiente automovilístico recorrieron el predio, compartiendo fotos, recuerdos y reencuentros que le dieron un marco especial a la jornada.

El desfile de autos antiguos, baquets, cupecitas y las tradicionales Glorias del Turismo Carretera fue uno de los grandes atractivos del día. Cada vehículo aportó su historia y su mística, despertando sensaciones difíciles de explicar tanto en quienes visitan por primera vez el autódromo como en aquellos que lo sienten como parte de su identidad.

El clima de cordialidad y camaradería fue una constante a lo largo de la jornada, atravesado por un sentimiento compartido: el anhelo de que el automovilismo vuelva a tener protagonismo en Balcarce. La Fiesta Nacional del Automovilismo volvió a demostrar que la ciudad y su autódromo mantienen intacta una pasión que trasciende generaciones.