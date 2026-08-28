Murió Jorge Pedersoli, una leyenda del automovilismo argentino

A los 84 años falleció el histórico preparador de motores, protagonista de algunas de las páginas más importantes del Turismo Carretera. A lo largo de su extensa trayectoria conquistó 14 títulos y trabajó junto a grandes figuras del automovilismo nacional.

El automovilismo argentino despide con profundo dolor a Jorge Pedersoli, uno de los preparadores más reconocidos y respetados de la historia del deporte motor nacional. A los 84 años, falleció quien, sin ser piloto, construyó una trayectoria y alcanzó logros que lo colocan a la altura de las grandes figuras que condujeron los autos que llevaron sus desarrollos.

Su nombre quedó estrechamente ligado al Turismo Carretera, categoría en la que consiguió nada menos que 14 campeonatos junto a distintas figuras que marcaron época. Su trabajo sobre los motores fue determinante para alcanzar victorias y títulos, convirtiéndose en una referencia ineludible dentro del automovilismo argentino.

Pedersoli había comenzado su actividad en la década de 1950 y, con el paso de los años, sus preparaciones fueron confiadas por algunos de los pilotos más destacados del país. Entre ellos estuvieron Carlos Alberto Pairetti, Roberto Mouras y Carlos Marincovich, protagonistas de distintas generaciones del automovilismo nacional.

Una sociedad que hizo historia

Uno de los capítulos más importantes de su carrera fue la sociedad que formó con Omar Wilke, otra figura fundamental de la preparación de motores. Juntos trabajaron con algunos de los mejores pilotos de cada época y construyeron una combinación que dejó una huella profunda en las pistas argentinas.

A lo largo de su trayectoria también alcanzó títulos de la mano de Francisco Espinosa, mientras que uno de sus mayores reconocimientos deportivos llegó junto a Juan María Traverso.

En 1995, Pedersoli fue parte del histórico logro que tuvo como protagonista al múltiple campeón: Traverso consiguió el doble campeonato de Turismo Carretera y TC2000, una consagración que quedó grabada entre las grandes hazañas del automovilismo argentino.

Una trayectoria que trascendió generaciones

El prestigio de Pedersoli se mantuvo vigente con el paso de los años y alcanzó a nuevas generaciones de pilotos. Entre quienes celebraron campeonatos con sus motores estuvieron Guillermo Ortelli y Christian Ledesma, confirmando la vigencia de un preparador capaz de mantenerse en la elite durante décadas.

Su aporte al automovilismo fue mucho más allá de los resultados. Pedersoli fue parte de una época en la que el ingenio, el conocimiento técnico y el trabajo artesanal tenían un peso determinante en la competencia.

Por eso, su legado no queda limitado a los 14 títulos obtenidos en el Turismo Carretera. Queda también en cada motor preparado, en cada piloto que confió en su trabajo y en una generación de preparadores que encontró en él a uno de sus grandes referentes.

A los 84 años, se apagó la vida de Jorge Pedersoli, pero su nombre seguirá asociado para siempre a la historia grande del automovilismo argentino.