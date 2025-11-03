Natación: Thiara López busca su sueño en los Parapanamericanos juveniles de Chile

La nadadora balcarceña Thiara López está a punto de dar un paso importante en su carrera deportiva con el apoyo de toda la ciudad en su presentación en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago 2025.

Thiara emprendió el viaje junto a la Selección Nacional de Paranatación hacia Santiago de Chile, donde representará a la Argentina durante su desarrollo.

Con tan solo 12 años, Thiara es la más joven de la delegación argentina, un orgullo enorme para Racing Club, el natatorio La Cima y para toda la comunidad.

La balcarceña llegó a este importante evento continental de la mano de sus entrenadores, Facundo Lazo y Carlos Diez de Ulzurrun, quienes acompañaron en cada entrenamiento la mejoría en las marcas.

Competirá en las siguientes pruebas:

06/11 – 100 mts Libre.

07/11 – 100 mts Pecho.

08/11 – 50 mts Libre y 100 mts Mariposa.

El equipo viajó acompañado por Fernanda Ten, directora Técnica Nacional de Natación Paralímpica, quien encabezará la delegación en esta importante cita internacional.