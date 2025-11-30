Nazareno Ramírez logró dos podios en el Torneo Ciudad Feliz de tenis de mesa

El domingo 23 de noviembre se desarrolló una nueva edición del Torneo Ciudad Feliz, correspondiente al circuito TmT (Tenis de Mesa Para Todos), en una doble jornada que reunió a jugadores de distintos puntos de la región y con una importante presencia de competidores marplatenses.

Entre los participantes estuvo el balcarceño Nazareno Ramírez, quien completó una destacada actuación en dos categorías.

En Quinta división, Ramírez integró una zona de cuatro jugadores en la fase de grupos, donde obtuvo dos triunfos y una derrota. Esa producción le permitió avanzar al cuadro de eliminación directa. En cuartos de final superó al local Miguel Hernández por 3 a 1 y en semifinales cayó ante el marplatense Valentín Valenzuela por 3 a 2, con un ajustado 12/10 en el quinto set. Con ese resultado, Ramírez finalizó en el tercer puesto.

En Cuarta división, el representante balcarceño no pudo ganar en sus dos cruces iniciales, aunque logró clasificar a los octavos de final. En esa instancia venció a Facundo Labayru, de Victoria, por 2 a 1. Luego, en cuartos de final, derrotó al marplatense Juan Amorín también por 2 a 1. En semifinales cayó ante el local Federico Funes Guerra y volvió a subirse al podio con otro tercer puesto.

La participación de Ramírez cerró así una doble presentación positiva en la vecina ciudad balnearia.