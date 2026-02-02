Niños contaminados con cocaína: todos fueron dados de alta y quedarían al cuidado de dos tías

La fiscalía de Balcarce continúa avanzando en la investigación de un grave caso que involucra a cinco menores de edad —entre ellos dos bebés de apenas dos meses— que dieron positivo en controles toxicológicos por consumo de cocaína.

La causa se inició a partir de una denuncia por violencia de género radicada por la madre de los niños contra su pareja, padre de los menores, lo que derivó en la intervención judicial y la realización de estudios médicos que confirmaron la presencia de estupefacientes en los organismos de los niños.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, todos los menores recibieron el alta médica y, por disposición del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, quedaron provisoriamente al cuidado de dos tías. En paralelo, se mantiene un seguimiento médico periódico para evaluar su estado de salud.

Durante el fin de semana, la Justicia llevó adelante diversas medidas probatorias. Entre ellas, se autorizó la realización de entrevistas en Cámara Gesell para los menores de mayor edad, con el objetivo de recabar testimonios que aporten elementos a la causa. Además, fueron citados a declarar la madre de los niños y otros integrantes del entorno familiar.

En el marco de la investigación, una pericia complementaria sobre una lata de leche en polvo secuestrada durante un allanamiento en el domicilio familiar podría resultar clave para determinar el origen de la sustancia detectada.

El padre de los menores permanece detenido en la Unidad Penal N° 15 de Batán y la causa fue caratulada provisoriamente como suministro de estupefacientes a menores de edad, agravado por el vínculo.

La investigación está a cargo del fiscal del distrito, Rodolfo Moure, y continúa abierta, a la espera de los resultados de las pericias pendientes y las declaraciones testimoniales para definir las próximas medidas procesales.