Nostalgia y pasión de la mano de las baquets en la Fiesta Nacional del Automovilismo 2026

La historia grande del automovilismo volverá a latir con fuerza este fin de semana en Balcarce. En el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Automovilismo, más de 25 tripulaciones llegarán a la ciudad a bordo de auténticas reliquias mecánicas: las emblemáticas baquets, de la mano de la Agrupación Amigos Autos Antiguos de Balcarce.

Consideradas por los especialistas como “los abuelos de los autos de carrera”, las baquets se caracterizan por su diseño austero y visceral: carrocerías sin guardabarros, estribos, paragolpes e incluso sin techo, que reflejan los orígenes más puros del automovilismo deportivo.

Estas máquinas están íntimamente ligadas a la historia de Juan Manuel Fangio. El quíntuple campeón mundial fue uno de los grandes exponentes de esta categoría, compitiendo en 1947 en la Mecánica Nacional con la recordada “La Negrita”, vehículo con el que disputó cuatro competencias y dio pasos fundamentales en su legendaria carrera.

Un fin de semana cargado de historia y emoción

Tras más de dos meses de trabajo organizativo, la Agrupación Amigos Autos Antiguos vuelve a decir presente con un encuentro que reunirá a binomios provenientes de Bahía Blanca, Olavarría, Tres Arroyos, Tandil, Carmen de Areco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Esperanza (Santa Fe), Córdoba, Entre Ríos y Balcarce, quienes serán protagonistas entre el sábado 7 y domingo 8 de febrero.

El sábado, entre las 9 y las 14, se realizará la acreditación de las tripulaciones frente al Museo del Automovilismo, en la intersección de las calles 18 y 15. A las 16, el público podrá disfrutar de una concentración y exposición de las baquets en ese mismo lugar, para luego, a las 17, acompañar un recorrido urbano que incluirá la casa natal de Juan Manuel Fangio, el taller de “Toto” Fangio, el parque Pun Antú, el camino El Mirador, el Monte del Cura, Los Pinos y el Paseo de la Cantera.

La jornada continuará a las 19.30 con un atractivo especial: el armado en vivo y puesta en marcha de un Ford T, a cargo de Julio Dupont, en el stand de la Agrupación ubicado en calles 17 y 18.

El domingo, las baquets al templo del automovilismo

La actividad del domingo comenzará temprano, a las 7.45, con la concentración frente al Museo del Automovilismo. Desde allí, las baquets partirán en caravana hacia el Autódromo Juan Manuel Fangio, donde las tripulaciones tendrán la oportunidad de girar por el renovado circuito en todas sus variantes, en una visita cargada de simbolismo y emoción.

Luego, los vehículos avanzarán encolumnados hasta la estancia “El Casco”, perteneciente a la Fundación Fangio, donde los participantes disfrutarán de las instalaciones y compartirán un asado de camaradería al mediodía.

Por la tarde, a partir de las 15.30, se producirá el regreso a la ciudad para la exhibición final en la plaza Libertad, donde se realizará además la entrega de presentes a los participantes por parte de la Agrupación Amigos Autos Antiguos de Balcarce.

Desde la organización se invita a toda la comunidad a sumarse y ser parte de este encuentro único, donde la nostalgia, la pasión y la historia del automovilismo argentino vuelven a rodar por las calles de Balcarce.