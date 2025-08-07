10.3 C
Balcarce
jueves 7, agosto, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Nueva jornada del Torneo Oficial 2025: programación completa de la fecha 13

Este fin de semana se disputará la 13ª fecha del Torneo Oficial 2025. La actividad se desarrollará entre el sábado 9 y el domingo 10 de agosto, con encuentros programados en distintas canchas de la ciudad.

SÁBADO 9 DE AGOSTO

Club Teléfonos

FC Agrarias vs. Racing FC

  • 09:00 | 10° División
  • 10:15 | 8° División
  • 11:45 | 6° División
  • 13:30 | 4° División
  • 15:30 | 1° División

Cancha Boca Juniors

Boca Juniors vs. Sp. Trabajo Mitre

  • 09:00 | 10° División
  • 11:45 | 6° División
  • 13:30 | 4° División
  • 15:30 | 1° División

Boca Juniors vs. Racing Celeste (Liguilla)

  • 10:15 | Femenino Sub 2015

Cancha Racing FC

Ferroviarios vs. San Lorenzo

  • 09:00 | 10° División
  • 10:15 | 8° División
  • 11:45 | 6° División
  • 13:30 | 4° División
  • 15:30 | 1° División

Cancha Amigos Unidos

Amigos Unidos vs. Los Patos FC

  • 09:30 | 11° División
  • 10:45 | 9° División
  • 12:00 | 7° División
  • 13:45 | 5° División
  • 15:30 | 1° Femenino

Estadio Municipal

Atl. San Agustín vs. Dep. Los Pinos

  • 10:45 | 7° División
  • 13:45 | 5° División
  • 15:30 | 1° Femenino

Atl. San Agustín vs. Racing FC Blanco

DOMINGO 10 DE AGOSTO

Estadio Municipal

Atl. San Agustín vs. Ferroviarios

  • 10:45 | 11° División

Atl. San Agustín vs. Dep. Los Pinos

  • 12:00 | 8° División
  • 13:30 | 4° División
  • 15:30 | 1° División

Cancha Amigos Unidos

Amigos Unidos vs. Los Pagos FC

  • 09:00 | 10° División
  • 10:15 | 8° División
  • 11:45 | 6° División
  • 13:30 | 4° División
  • 15:30 | 1° División

Club Teléfonos

FC Agrarias vs. Racing FC

  • 11:00 | 11° División
  • 12:15 | 7° División
  • 13:45 | 5° División
  • 15:30 | 1° Femenino
  • Cancha Boca Juniors

Boca Juniors vs. Sp. Trabajo Mitre

  • 11:00 | 9° División
  • 12:15 | 7° División
  • 13:45 | 5° División
  • 15:30 | 1° Femenino

Cancha Racing FC

Ferroviarios vs. San Lorenzo

  • 11:00 | 9° División
  • 12:15 | 7° División
  • 15:30 | 1° Femenino

Ferroviarios vs. Los Patos FC (Liguilla)

  • 13:45 | Femenino Sub 2015
  • EQUIPOS LIBRES
  • 1° División: Atlético San Manuel
  • 4° División: Atlético San Manuel
  • 5° División: Ferroviarios
  • 6° División: Atl. San Agustín y Atl. San Manuel
  • 7° División: Atlético San Manuel
  • 8° División: Sp. Trabajo Mitre
  • 9° División: Racing FC
  • 10° División: Atl. San Agustín y Atl. San Manuel
  • 11° División: Boca Juniors
  • Femenino Sub 2015: Atl. San Manuel
  • Femenino (1°): Atl. San Manuel
0
20
spot_img
spot_img

LO ULTIMO

Cargar más

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.