Nueva jornada del Torneo Oficial 2025: programación completa de la fecha 13

Este fin de semana se disputará la 13ª fecha del Torneo Oficial 2025. La actividad se desarrollará entre el sábado 9 y el domingo 10 de agosto, con encuentros programados en distintas canchas de la ciudad.
SÁBADO 9 DE AGOSTO
Club Teléfonos
FC Agrarias vs. Racing FC
- 09:00 | 10° División
- 10:15 | 8° División
- 11:45 | 6° División
- 13:30 | 4° División
- 15:30 | 1° División
Cancha Boca Juniors
Boca Juniors vs. Sp. Trabajo Mitre
- 09:00 | 10° División
- 11:45 | 6° División
- 13:30 | 4° División
- 15:30 | 1° División
Boca Juniors vs. Racing Celeste (Liguilla)
- 10:15 | Femenino Sub 2015
Cancha Racing FC
Ferroviarios vs. San Lorenzo
- 09:00 | 10° División
- 10:15 | 8° División
- 11:45 | 6° División
- 13:30 | 4° División
- 15:30 | 1° División
Cancha Amigos Unidos
Amigos Unidos vs. Los Patos FC
- 09:30 | 11° División
- 10:45 | 9° División
- 12:00 | 7° División
- 13:45 | 5° División
- 15:30 | 1° Femenino
Estadio Municipal
Atl. San Agustín vs. Dep. Los Pinos
- 10:45 | 7° División
- 13:45 | 5° División
- 15:30 | 1° Femenino
Atl. San Agustín vs. Racing FC Blanco
DOMINGO 10 DE AGOSTO
Estadio Municipal
Atl. San Agustín vs. Ferroviarios
- 10:45 | 11° División
Atl. San Agustín vs. Dep. Los Pinos
- 12:00 | 8° División
- 13:30 | 4° División
- 15:30 | 1° División
Cancha Amigos Unidos
Amigos Unidos vs. Los Pagos FC
- 09:00 | 10° División
- 10:15 | 8° División
- 11:45 | 6° División
- 13:30 | 4° División
- 15:30 | 1° División
Club Teléfonos
FC Agrarias vs. Racing FC
- 11:00 | 11° División
- 12:15 | 7° División
- 13:45 | 5° División
- 15:30 | 1° Femenino
- Cancha Boca Juniors
Boca Juniors vs. Sp. Trabajo Mitre
- 11:00 | 9° División
- 12:15 | 7° División
- 13:45 | 5° División
- 15:30 | 1° Femenino
Cancha Racing FC
Ferroviarios vs. San Lorenzo
- 11:00 | 9° División
- 12:15 | 7° División
- 15:30 | 1° Femenino
Ferroviarios vs. Los Patos FC (Liguilla)
- 13:45 | Femenino Sub 2015
- EQUIPOS LIBRES
- 1° División: Atlético San Manuel
- 4° División: Atlético San Manuel
- 5° División: Ferroviarios
- 6° División: Atl. San Agustín y Atl. San Manuel
- 7° División: Atlético San Manuel
- 8° División: Sp. Trabajo Mitre
- 9° División: Racing FC
- 10° División: Atl. San Agustín y Atl. San Manuel
- 11° División: Boca Juniors
- Femenino Sub 2015: Atl. San Manuel
- Femenino (1°): Atl. San Manuel