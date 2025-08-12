10.3 C
Balcarce
martes 12, agosto, 2025
Nueva propiedad para la Guardia Pediátrica

El Municipio adquirió una propiedad ubicada en calle 30 N° 723, contigua a la actual Guardia, con el objetivo de destinarla exclusivamente a la atención pediátrica. La inversión total prevista es de $121 millones, monto que será cubierto parcialmente en efectivo y parcialmente mediante la entrega de terrenos municipales.

La nueva instalación contará con un triage independiente, sala de espera y consultorio para atención personalizada. Esto permitirá separar la atención de niños y adolescentes de la guardia general de adultos.
Aún no se definió cómo se realizará la inversión en el equipamiento necesario para el funcionamiento de la guardia pediátrica.

