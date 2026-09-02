Nuevo pedido de justicia por Claribel Medina

Familiares, amigos y allegados de Claribel Medina realizarán este sábado 5 de septiembre una nueva movilización en la rotonda de Plaza Libertad para reclamar justicia y solicitar avances en la investigación por el fallecimiento de la joven.

La concentración está prevista para las 16 horas y forma parte de las manifestaciones que se realizan todos los meses con el objetivo de mantener vigente el pedido de esclarecimiento de la causa. En esta oportunidad, la movilización tendrá lugar en el marco del recuerdo de su cumpleaños.

Claribel Medina falleció el 1° de diciembre de 2023 en el Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati”, días después de haber dado a luz a su hija. Tras recibir el alta médica, regresó al centro asistencial luego de sufrir una descompensación y posteriormente murió a raíz de una infección que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Desde entonces, su familia impulsa distintas acciones para que la Justicia determine si existieron responsabilidades en la atención recibida y para reclamar que la investigación avance con mayor celeridad.

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