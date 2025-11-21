viernes 21, noviembre, 2025

Nuevo transformador en la Estación «El Quebracho»

La Cooperativa de Electricidad informó que instaló un nuevo transformador en la Estación Transformadora “El Quebracho”, la cual alimenta las localidades de Ramos Otero, Napaleofú y los Parajes “El Verano”, “La Morocha”, “La Estrella”, Cabaña San Juan y parte de la Ruta Nacional 226.

El equipo aportará mayor robustez al sistema eléctrico en una parte de la zona residencial y brindará mayor potencia en sectores rurales donde las plantas de silo o los equipos de riego, acrecientan permanentemente la demanda.

Se trata de un transformador de 5 Mva que reemplaza a un equipo de 2 Mva, proyectando una demanda a los próximos 20 años.

La Cooperativa Eléctrica ya adquirió otros dos equipos de idénticas características que serán instalados en la Estación Transformadora de INTA y en La Brava.

“Estamos hablando del transformador más grande y de mayor potencia adquirido por la Cooperativa en toda su historia”, explicó el Presidente de la institución, Mario Aníbal Sotelo. Y continúo: “es una enorme satisfacción ver como el esfuerzo conjunto entre trabajadores y consejo de administración, se traduce en la concreción de obras que son un beneficio para todos los socios de la Cooperativa”.

