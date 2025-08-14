Ocho familias de Balcarce permanecen aisladas por el mal estado de un camino rural

Ocho familias que residen en una zona rural de Balcarce se encuentran aisladas debido al estado del camino conocido como “Los Casado”, ubicado a la altura de la ruta 55, en sentido contrario a la entrada del Polideportivo Municipal. El acceso presenta grandes huellas, tramos de tierra negra y sectores que se vuelven intransitables tras lluvias, impidiendo la circulación de vehículos.

Esta situación afecta la posibilidad de ingreso de ambulancias, bomberos y remises, y limita el acceso a servicios esenciales. Los niños de la zona no asisten a clases presenciales desde hace más de un mes, recibiendo únicamente material educativo en sus domicilios. Además, un adulto mayor con problemas de salud fue trasladado al casco urbano, luego de haber sido atendido en el Hospital Municipal, ante la imposibilidad de que una ambulancia llegara a su vivienda para continuar con sus tratamientos.

Los vecinos informaron que, en días de lluvia, no pueden transitar ni siquiera en bicicleta. Para abastecerse, deben caminar largas distancias cargando bolsas y productos. La mayoría son trabajadores rurales que necesitan trasladarse diariamente para cumplir con sus tareas.

Según testimonios, el tramo más afectado es de aproximadamente 100 metros. Aseguran haber realizado numerosos reclamos en el Obrador municipal ubicado sobre la ruta 226, sin recibir respuestas ni soluciones.

Mientras tanto, los vecinos advierten que se continúan anunciando obras en otros sectores del distrito, sin contemplar esta problemática en la zona rural, cercana al Parque Industrial. Con cada lluvia, las condiciones del camino empeoran, profundizando el aislamiento.