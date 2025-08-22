10.3 C
Balcarce
viernes 22, agosto, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

OSeBal se traslada a nueva oficina comercial

OSeBal SAPEM Aguas de la Ciudad informó que en los próximos días trasladará su oficina comercial al inmueble ubicado en calle 17 entre 12 y 14 Nº 495.

Con motivo del traslado, la oficina de Avenida Gonzales Chaves permanecerá cerrada al público los días lunes 25 y martes 26 de agosto.

Durante ese período, las vías de comunicación estarán disponibles para consultas relacionadas con el servicio:

  • Teléfono: 0810 345 4340
  • WhatsApp: 2266 540793

De no mediar inconvenientes, la nueva oficina abrirá sus puertas el miércoles 27 de agosto.

0
30
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.