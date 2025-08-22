OSeBal se traslada a nueva oficina comercial

OSeBal SAPEM Aguas de la Ciudad informó que en los próximos días trasladará su oficina comercial al inmueble ubicado en calle 17 entre 12 y 14 Nº 495.

Con motivo del traslado, la oficina de Avenida Gonzales Chaves permanecerá cerrada al público los días lunes 25 y martes 26 de agosto.

Durante ese período, las vías de comunicación estarán disponibles para consultas relacionadas con el servicio:

Teléfono: 0810 345 4340

WhatsApp: 2266 540793

De no mediar inconvenientes, la nueva oficina abrirá sus puertas el miércoles 27 de agosto.