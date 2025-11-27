Otra buena respuesta en la campaña de residuos electrónicos

a última jornada destinada a reunir aparatos eléctricos y electrónicos en desuso superó ampliamente las previsiones iniciales. Desde temprano, el flujo constante de vecinos y entidades locales marcó un ritmo sostenido que confirmó la consolidación de esta iniciativa ambiental. A las 8.30 comenzó la recepción en la rotonda de plaza Libertad y, en pocas horas, el punto de acopio evidenció un movimiento superior al registrado en ediciones anteriores.

Diversas instituciones se acercaron para realizar sus aportes, entre ellas INTA, la Escuela Técnica y la comunidad educativa de Santa Rosa de Lima. La participación fortaleció el trabajo conjunto que impulsa la campaña y subrayó el compromiso colectivo con la correcta gestión de residuos tecnológicos.

El responsable de la actividad, Santiago Garrido, de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales, destacó que la cantidad reunida refleja un incremento progresivo observado durante todo 2025. Señaló que en los últimos meses crecieron las consultas a través de redes sociales sobre fechas y modalidades, lo que motivó una difusión más amplia tanto en plataformas digitales como en medios locales. “Ese esfuerzo permitió que cada vez más personas se sumaran y sostuvieran el acompañamiento en cada convocatoria”, explicó.

Como es habitual, todo el material recolectado será trasladado a la Unidad Penitenciaria de Batán, donde el Servicio Penitenciario Bonaerense, en coordinación con el Ministerio de Justicia provincial, se encarga del tratamiento. Allí se clasifica lo reutilizable, se reacondiciona lo recuperable y se deriva a empresas especializadas aquello que no puede volver a incorporarse a nuevos circuitos. Parte del material reciclado también se destina a donaciones para instituciones.

La notable respuesta impulsó una decisión clave para el año próximo. A partir de 2026, las campañas se desarrollarán de manera trimestral. La ampliación -de dos a cuatro convocatorias por año- busca acompañar la creciente demanda y facilitar que más hogares puedan disponer adecuadamente de sus residuos electrónicos.