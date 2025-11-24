lunes 24, noviembre, 2025

Otro Martín Fierro para Damián Soriano y Plim Plim

Miami fue sede de una nueva edición de los Martín Fierro Latino 2025. En esta entrega, el equipo de Plim Plim integró la terna Programa Infantil en TV y Plataformas.

Debido a que la producción se emite en Miami, el canal compitió con La granja de Zenón y Reino Infantil (YouTube, Estados Unidos), Monster Buu Band (YouTube, Argentina) y Efecto N (TVN, Chile). El ganador de la categoría fue Plim Plim.

Dentro del equipo de producción se encuentra el balcarceño Damián Soriano, quien nuevamente formó parte del grupo que obtuvo un Martín Fierro.

0
21
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.