miércoles 10, septiembre, 2025
Partieron atletas para participar de la etapa regional de los Bonaerenses

En la mañana de este miércoles, partió una delegación de atletas que competirán en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses acompañados por sus entrenadores, Nicolás Circelli y Shalom y Lorenzo Lescano.

Durante la partida fueron saludados por la subsecretaria de Deporte, Soledad Vivio, quien los felicitó por representar a Balcarce en tan importante competencia.

Se trata de los chicos categoría Sub-14 que se presentarán en la pista “Justo Román” de Mar del Plata por la Región XVI. Allí se medirán con sus pares provenientes de Lobería, Mar del Plata, Tandil, Necochea, Ayacucho, Mar Chiquita y General Alvarado.

