Peregrinación y misa en sierra La Barrosa este domingo

Este domingo a las 15:30 se llevará a cabo una peregrinación y posterior misa en la sierra La Barrosa, en una actividad organizada por la Parroquia San José y con el acompañamiento del grupo Haciendo Senderos.

Bajo el lema “Para llegar a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes”, la propuesta contempla la ascensión a la sierra hasta la cruz, punto en el que se celebrará la Santa Misa.

Desde la organización recomiendan llevar agua, ropa cómoda, protector solar y algún alimento, además de predisposición para compartir la jornada. La concentración será en el acceso al sendero Héroes de Malvinas, al pie de la sierra.