Persecución policial para recuperar auto robado: apareció en Mar del Plata

El automóvil Volkswagen Gol que había sido sustraído durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Balcarce fue hallado horas más tarde en Mar del Plata, tras un operativo policial.

El vehículo se encontraba estacionado en la vía pública, sobre la calle 2 entre 9 y 11, y habría sido puesto en marcha luego de que los delincuentes dañaran el tablero y forzaran el sistema de dirección.

Durante el transcurso de la mañana, el rodado habría sido detectado en la ciudad balnearia, donde sus ocupantes protagonizaron una persecución policial que culminó con la aprehensión de al menos dos personas vinculadas al hecho.