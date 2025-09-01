Perspectiva estratégica y compromiso con la defensa nacional: magistral disertación del General Oscar en Armanelli en la casa del Bicentenario

El pasado sábado por la tarde, la Casa del Bicentenario fue escenario de una enriquecedora charla magistral brindada por el general (R) Oscar Armanelli, titulada “Del corazón del interior a los desafíos globales: una mirada estratégica desde Balcarce”, en el contexto del 160º aniversario del Partido. En un ambiente de profundo interés y participación, el distinguido expositor ofreció un recorrido por su notable carrera profesional, al tiempo que abordó con claridad y solidez temas vinculados al escenario geopolítico actual y los principales retos estratégicos que enfrenta el mundo contemporáneo.

Nacido en Balcarce en abril de 1965, Armanelli compartió las experiencias acumuladas a lo largo de los años, en las que se destaca de manera especial su desempeño como jefe del emblemático Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, su labor académica como decano de la Facultad del Ejército, y su logro pionero al convertirse en el primer Doctor en Defensa Nacional. Su mirada, forjada tanto en el terreno militar como en el ámbito intelectual, aportó un enfoque integral sobre las tensiones globales y los desafíos que plantea la seguridad internacional.

El evento contó con una nutrida asistencia, reflejo del interés que generó la propuesta. Entre los presentes se encontraban Veteranos de Guerra de Malvinas, miembros del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, integrantes de la Asociación que los agrupa, delegaciones del Club de Leones, Rotary Club, el Círculo de Educadores, la Fundación Museo del Automovilismo “Juan Manuel Fangio” y numerosos vecinos, todos ellos atentos y entusiastas durante el desarrollo de la charla. También se hicieron presentes balcarceños que fueron, precisamente, granaderos, sumando un componente emotivo y simbólico a la jornada.

Cabe destacar, especialmente, la presencia del coronel (R) Alejandro García, como miembro de las misiones de paz de Naciones Unidas en África, donde residió durante doce años. En su paso por países como Mali, República Democrática del Congo y República Centroafricana, colaboró activamente en los operativos de los Cascos Azules destinados a mitigar conflictos armados y crisis humanitarias.

El encuentro concluyó con un espacio de diálogo en el que el público tuvo la oportunidad de interactuar directamente con Armanelli. Las preguntas formuladas enriquecieron aún más la jornada, generando un intercambio fecundo que reflejó el interés despertado por los temas abordados y el reconocimiento generalizado hacia la figura del orador.

Reconocimiento

En el comienzo, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Agustín Cassini, tuvo a su cargo la entrega del diploma que declara al general Oscar Armanelli como “Personalidad Destacada del Partido de Balcarce”. El emotivo momento fue acompañado por un caluroso aplauso de todos los presentes.