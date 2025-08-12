Petruccelli, sobre el aumento desmedido de tasas: “Cada peso que paga el vecino debe volver en servicios reales y de calidad”

Tras más de un año de recorridas y encuentros con vecinos de distintos barrios y parajes rurales, Gabriel Petruccelli, referente de Espacio Ciudadano Balcarceño y Potencia Buenos Aires, reafirmó su compromiso de trabajar desde el Honorable Concejo Deliberante para frenar aumentos de tasas y servicios cuando las prestaciones no se cumplen.

“El aumento desmedido de tasas y servicios golpea fuerte a los vecinos, y en muchos casos los servicios son deficientes o directamente inexistentes”, señaló Petruccelli, quien remarcó que no convalidará incrementos que no estén acompañados por mejoras concretas.

En este sentido, expresó que no acompañará aumentos en la tasa de red vial mientras muchos caminos rurales continúen intransitables. «Tampoco avalaremos subas en los servicios de agua y cloacas cuando en varios barrios no se prestan correctamente y los vecinos deben recurrir a conexiones precarias», agregó Agustín Giaquinto, candidato a concejal del espacio y empresario PyME enfocado en energías renovables y economía circular:

Asimismo, Giaquinto se mostró en contra de aprobar incrementos en el servicio de barrido y limpieza en zonas donde no se brinda, y reclamó la implementación de la separación de residuos en origen para evitar que el predio vuelva a convertirse en un basural a cielo abierto.

Por último, Petruccelli pidió la eliminación de la contribución para la salud, a la que calificó de ilegal e inconstitucional. “Es momento de que cada peso que paga el vecino vuelva en servicios reales y de calidad”, concluyó.