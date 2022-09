Piden neurólogo pediátrico para el Hospital

La vecina Florencia Gallo en conjunto con otras familias, piden que se incorpore al servicio que brinda el Hospital Municipal, un neurólogo especializado en la atención pediátrica.

En diálogo con Radio 100.9, Florencia contó que tiene un hijo de tres años que padece el Trastorno de Angelman y la atención que necesita no se brinda en el Hospital.

“Hay varias familias que dependen de un servicio de neurología y la realidad es que, al no contar con un profesional especializado, nos tenemos que trasladar a Mar del Plata. Allí el problema es que no se disponen de turnos, se dan recién para el año 2023 y se complica acceder al sistema de salud neurológico para nuestros hijos”, manifestó Gallo, quien agregó, “la realidad es que hay chicos con medicación para convulsiones que necesitan de estudios, tomografías, electroencefalogramas, entre otros. A partir de esto y por más que haya un nuevo tomógrafo nosotros no podemos acceder porque tampoco contamos con un anestesista infantil. Lo que nos lleva a que realizar cualquier tipo de estudio, tengamos que dirigirnos a Mar del Plata”, finalizó.

El trastorno de Angelman, es una condición de causa genética que afecta al sistema nervioso.

