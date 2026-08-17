Trasladarán a los residentes varones del geriátrico municipal al edificio de avenida San Martín y 105

Luego del incendio registrado el pasado 19 de julio en el geriátrico municipal “Dr. Ernesto L. Pinto”, que obligó a evacuar y trasladar a los adultos mayores que se encontraban alojados en el establecimiento, avanzan las gestiones para definir espacios transitorios que permitan garantizar su bienestar y seguridad.

Actualmente, los residentes varones permanecen alojados de manera provisoria en el SUM de la Iglesia de Dios “Comunidad de Fe”, ubicado en calle 48 y 9. En las últimas horas se conoció que los residentes varones serían trasladados a un nuevo espacio ubicado en avenida San Martín y calle 105. Se trata de instalaciones pertenecientes a la Cooperativa de Electricidad “General Balcarce”, donde anteriormente funcionaba Asistem Coop.

El lugar cuenta con baños y amplios espacios, condiciones que permitirían ofrecer un ámbito adecuado y confortable para la permanencia de los adultos mayores. Actualmente, además, se están realizando trabajos para ampliar la cocina y adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades.

Se supo además que las mujeres se serían trasladadas en el Hostal de los Abuelos, situado en calle 45 entre 34 y 36.

Según pudo saber Radio Puntonueve, la Municipalidad y la Cooperativa de Electricidad avanzarían en la firma de un convenio por un plazo de 10 años para el uso de las instalaciones.

La alternativa de avenida San Martín y 105 se plantea como una solución para atender la situación actual, mientras continúa en análisis un proyecto de mayor alcance.

En ese sentido, existe una iniciativa para construir en el futuro una nueva ala junto al Hostal de los Abuelos, proyecto que fue presentado ante el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis.

Mientras se aguarda el avance de esa propuesta, la prioridad es resolver la situación habitacional de los adultos mayores afectados por el incendio y garantizarles un espacio que reúna las condiciones necesarias.

De acuerdo con lo previsto, el traslado de los residentes varones al nuevo espacio se concretaría este martes por la tarde.

Las gestiones continúan con el objetivo de que los adultos mayores puedan atravesar este período en un lugar seguro, calefaccionado y confortable, mientras se trabaja en una solución definitiva para el geriátrico municipal.

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