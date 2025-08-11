10.3 C
Balcarce
Polo: Rodríguez Burges se destacó en Canadá

El jugador de polo profesional Agustín Rodríguez Burges se destacó durante la realización de un torneo en Canadá siendo campeón junto al Northern Altitude al que había llegado luego de una invitación especial.

El integrante del Ellerstina Polo Club fue distinguido como el mejor jugador y obtuvo manta de cancha al utilizar la mejor yegua en el torneo.

La actividad se desarrolló en el Prairie Polo Club de Canadá, donde el balcarceño compartió equipo con Rafael Salvucci, Craig Nelson y Jameson Nelson. Una vez concluido el certamen, Agustín retomó sus actividades habituales y sus entrenamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde reside desde hace algunos años.

