Por ahora sin Ley de Alcohol Cero

Pese a los intentos del Gobierno bonaerense de tratarla en el mes de septiembre, la Ley de Alcohol Cero quedó en stand by y todavía no hay certezas de cuándo podría llegar a debatirse en el recinto del Senado.

A finales del mes de agosto, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, encabezó un plenario de las comisiones de Transporte, Legislación General y Prevención de Adicciones, en lo que fue la última instancia de diálogo antes de que el proyecto sea tratado en sesión.

En este sentido, se preveía que la iniciativa fuese incluida en el temario de la última sesión ordinaria, que tuvo lugar el pasado miércoles 28 de septiembre. No obstante, eso no sucedió.

Según trascendió, no hubo consenso dentro del bloque de Juntos. Pero las diferencias no son por espacio político, sino por persona. Es decir que tanto dentro del radicalismo como en el PRO, las posturas son diversas.

Desde el oficialismo, tajantes, aseguraron que se trata de una postura “mezquina” de parte de sus principales adversarios, teniendo en cuenta las muestras de solidaridad con las familias de las víctimas de accidentes de tránsito generadas por abuso de alcohol al volante. Desde la oposición esperan qué abordaje se le dará al tema desde Nación.

