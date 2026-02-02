Por trabajos de poda, se realizará corte de energía

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos de poda a realizarse en líneas de baja tensión, se concretará un corte de suministro eléctrico el día martes 3 en el horario de 07:00 a 10:00.
Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:
· Calle 27 entre calle 10 y Av. Kelly, ambas veredas
· Calle 29 entre calle 12 y Av. Kelly, ambas veredas
· Calle 12 entre calle 25 y Av. Cereijo (31), v. impar
· Calle 14 entre calle 25 y Av. Cereijo (31), v. par
· Calle 16 entre calle 25 y Av. Cereijo (31), ambas veredas