Por trabajos de poda, se realizará corte de energía

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos de poda a realizarse en líneas de baja tensión, se concretará un corte de suministro eléctrico el día martes 3 en el horario de 07:00 a 10:00.

  Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:

· Calle 27 entre calle 10 y Av. Kelly, ambas veredas

· Calle 29 entre calle 12 y Av. Kelly, ambas veredas

· Calle 12 entre calle 25 y Av. Cereijo (31), v. impar

· Calle 14 entre calle 25 y Av. Cereijo (31), v. par

· Calle 16 entre calle 25 y Av. Cereijo (31), ambas veredas

