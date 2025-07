Pre-Federal: Ferroviarios buscará dar vuelta la historia

El entrenador Gustavo Galera analizó el partido que su equipo disputó en condición de visitante, donde cayó por 4 a 1 en un campo de juego con serias deficiencias. A pesar del resultado adverso, remarcó que no busca excusas, pero sí consideró importante señalar las condiciones en las que se jugó el encuentro.

“El campo no tenía pasto, estaba embarrado, duro y además con dimensiones reducidas. Era una cancha de nueve, muy chica. Del palo al córner había apenas 14 pasos. Eso cambia totalmente la forma de jugar”, explicó Galera para Radio Puntonueve, y agregó que incluso en una cancha local de menores dimensiones, como la de Boca de Balcarce, hay más espacio disponible.

A pesar de esas circunstancias, Galera reconoció la superioridad del rival. “Nos ganaron bien, no estoy justificando nada. Pero hay cosas que pasaron: no se veía bien, el arquero no vio la pelota en el primer gol. Son elementos que influyen”, señaló.

El equipo ahora se prepara para disputar el encuentro de vuelta, esta vez en el Estadio Municipal, con mejores condiciones y visibilidad nocturna. Galera se mostró confiado en que se podrá ver un juego más abierto y con propuestas ofensivas de ambos lados. “Tenemos que salir a hacer tres goles, no cien. Lo importante es que creemos que podemos hacerlo. Si mentalmente lo asumimos, es posible”, afirmó.

Sobre el abultado marcador de la ida, Galera consideró que se trató de un resultado atípico en el contexto del fútbol actual: “Hoy en día, donde los partidos son tan cerrados, un 4-1 sorprende. Pero si hasta el Real Madrid pierde 4-0, cualquiera puede tener un mal día”.

Finalmente, valoró la importancia de competir a nivel regional y no limitarse al torneo local. “Este tipo de torneos le hacen bien al fútbol de Balcarce. Es un incentivo para todos: jugadores, cuerpo técnico, medios y la comunidad. Hay que animarse a salir a la zona, a la provincia, a competir”, concluyó.