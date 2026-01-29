Preocupación por el deterioro de la Ruta Nacional 226: lo revela un informe

Los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad pusieron datos concretos al deterioro que atraviesa gran parte de la red vial del país y alertaron por el impacto económico y social que implicará su recuperación. A través de un informe, advirtieron sobre el empeoramiento de las condiciones de la Ruta Nacional 226, una de las principales vías de conexión del sudeste bonaerense.

El reporte fue elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), categoriza el estado de las rutas nacionales mediante una escala del 1 al 10: de 7 a 10 puntos es “Bueno”, de 5 a 7 “Regular” y de 0 a 5 “Malo”. Según el documento, entre el 65% y el 70% de la Red Vial Nacional se encuentra actualmente en estado regular o malo, cuando en 2023 el mismo relevamiento indicaba que el 50% se encontraba en estado regular o malo.

En el análisis de las causas, la federación sostuvo que la situación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y de la red vial no responde a errores de gestión ni a limitaciones técnicas, sino a una decisión política de desfinanciamiento. En ese sentido, advirtió sobre un proceso de vaciamiento del organismo, con paralización del mantenimiento y degradación de una función considerada estratégica para la seguridad vial, la producción y la integración territorial.

En materia presupuestaria, el informe remarca que el Presupuesto 2026 consolida una caída real del 75% respecto de 2023, mientras que en los últimos dos años la ejecución presupuestaria apenas superó el 50%. También se hace hincapié en el desvío de fondos específicos, en particular los provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que deberían destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales.

En un apartado final se detallan los casos más críticos, entre los que se encuentran cuatro rutas ubicadas en la provincia de Buenos Aires: la 33, la 5, la 3 y la 7.

La única ruta nacional con jurisdicción en General Pueyrredon es la 226, que conecta Mar del Plata con Balcarce y el centro bonaerense. Según el informe, su estado general es de los menos comprometidos, con una categorización de “Bueno” en gran parte de su traza.