Preocupante estado de abandono de la ruta 226 Balcarce – Mdp

Desde hace varios días, la autovía 226 “Juan Manuel Bordeu” presenta un estado preocupante debido a su abandono.

Si bien Vialidad de la Nación estuvo trabajando en algunos kilómetros puntuales efectuando tareas de repavimentación y mejorado, el aspecto que presenta la ruta no es el deseado. Se observa un grado de descuido importante, no sólo por el pasto que ha crecido y no permite utilizar las banquinas, sino que, además, a la noche la visibilidad es baja en algunos sectores que no están delineados como corresponde.

La Ruta Nacional 226 desde Balcarce a Mar del Plata posee un peaje, por lo tanto, se entiende que debería existir un mantenimiento de las banquinas y de la pintura que delimita la calzada.

En la actualidad, el pasto tapa en algunos casos los guardrail y sólo a unos 10 kilómetros de Mar del Plata se han efectuado trabajos de limpieza.

Automovilistas manifiestan que se hace difícil en algunos sectores conducir de noche y más cuando llueve, debido a la falta de pintura demarcatoria. La única obra visible que ha efectuado la empresa concesionaria ha sido en la propia estación de peaje donde se ha repavimentado la zona por completo. En el resto de la ruta, las tareas son muy pocas.