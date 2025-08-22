Presentación oficial del 2° Congreso Internacional de Almacenamiento de Granos en Silo Bolsa

El próximo martes 26 de agosto a las 10:00 horas se realizará la conferencia de prensa de lanzamiento oficial del 2° Congreso Internacional de Almacenamiento de Granos en Silo Bolsa. La actividad se llevará a cabo en la sede regional del CERBAS – INTA Balcarce.

Durante la conferencia se darán a conocer los principales detalles del Congreso, que se desarrollará en la ciudad de Balcarce del 15 al 17 de octubre de 2025. El evento contará con la participación de investigadores, productores, empresas y especialistas provenientes de más de 30 países.

Están confirmadas para la presentación las siguientes autoridades:

MV. Horacio Berger, Director Regional del INTA

Dr. Facundo Quiroz, Director de INTA Balcarce

Ing. Agr. Miguel Pereyra Iraola, Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)

Dr. Ricardo Bartosik, Presidente del Comité Organizador del Congreso

Autoridades locales

La conferencia marcará el inicio de la difusión oficial del Congreso, que tendrá a Balcarce como sede de una nueva edición de esta actividad internacional centrada en el almacenamiento de granos en silo bolsa.