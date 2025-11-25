Presentaron mapa con presencia de arsénico en el agua

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) dio a conocer una actualización del mapa que releva los niveles de arsénico en distintas zonas del país. El trabajo fue realizado por un equipo encabezado por el Dr. Jorge Daniel Stripeikis y reúne información sobre la presencia natural de este elemento en aguas subterráneas y superficiales.

Según el instituto, el arsénico se encuentra de manera natural en la corteza terrestre y puede disolverse en el agua subterránea. En su forma inorgánica, es tóxico, y la exposición prolongada a través del consumo de agua o alimentos contaminados afecta a un sector de la población que podría alcanzar a unas 4 millones de personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la exposición continua puede derivar en cáncer y enfermedades crónicas.

Regiones con mayores niveles de arsénico

El relevamiento del ITBA identifica como áreas con mayores concentraciones —iguales o superiores a 50 partes por billón (ppb), señaladas en rojo en el mapa— a zonas de la llanura Chacopampeana, que abarcan amplios sectores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, el sur de Santa Fe y partes de La Pampa.

También se detallan áreas en nivel de “precaución”, con valores entre 10 y 50 ppb (color amarillo), que incluyen regiones del norte argentino en provincias como Santiago del Estero, Chaco y Tucumán. Las zonas coloreadas en verde representan niveles inferiores a 10 ppb, límite considerado seguro por parámetros internacionales.

Stripeikis explicó que la presencia de arsénico responde a procesos geológicos ocurridos hace millones de años vinculados al levantamiento de la Cordillera de los Andes. Indicó que alrededor del 70% de la provincia de Buenos Aires presenta esta problemática, especialmente en localidades del corredor de la ruta 5 —9 de Julio, Bragado, Casares y Trenque Lauquen— y en áreas cercanas a Mar del Plata. También se registran niveles elevados en el sur de Córdoba y Santa Fe, además de zonas de La Pampa y Mendoza. En el norte, se observan concentraciones relevantes en Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. El sur de la Patagonia presenta valores más bajos y una menor frecuencia de casos.

La actualización del mapa permite visualizar las áreas priorizadas para intervenciones y seguimiento a partir de los datos más recientes.

Desarrollo del mapa y convocatoria a la ciudadanía

La actualización del Mapa de Arsénico contó con la colaboración de la alumna Lucía Digón, quien trabajó en mejoras de interfaz y accesibilidad. El proyecto reúne más de 350 muestras analizadas, lo que contribuye al monitoreo de fuentes subterráneas y superficiales.

Las mediciones están a cargo del Dr. Jhon Alejandro Ávila, responsable del Laboratorio de Ingeniería Química y Medio Ambiente (LIQMA), quien también coordina la comunicación de los avances. El ITBA invita a residentes de todo el país a aportar nuevas muestras, que pueden entregarse en la sede de Iguazú 341, en la ciudad de Buenos Aires, junto con datos de identificación. Durante la pandemia, la recepción de muestras disminuyó de forma notable.

Stripeikis señaló que el objetivo del proyecto es aportar información que facilite la toma de decisiones vinculadas al acceso a agua segura.

Efectos en la salud

La OMS informa que el arsénico inorgánico presenta toxicidad elevada y que la exposición prolongada mediante agua de consumo o alimentos contaminados puede causar diversos tipos de cáncer —de piel, vejiga y pulmón—, lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares y diabetes.

En las regiones afectadas puede presentarse el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una enfermedad asociada al consumo continuado de agua con niveles superiores a los recomendados. Este cuadro se manifiesta con lesiones cutáneas, problemas respiratorios persistentes y, en casos avanzados, con la aparición de cáncer. El ITBA señala que la falta de tratamiento del agua contaminada favorece su desarrollo en las zonas con presencia elevada de arsénico.